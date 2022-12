ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে কিম জং উন কী সত্যিই কাতারে?

ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। খেলা চলাকালে গ্যালারিতে দেখা গেছে তারকাদের মেলা। প্রিয় মেসির জন্য গলা ফাটাতে উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। কাতারের লুসেইল স্টেডিয়ামে সবার সঙ্গে দেখা মিললো উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উনেরও। প্রশ্ন উঠেছে উত্তর কোরিয়া থেকে কী তাহলে তিনি কাতারে পাড়ি দিয়েছেন? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি দেখে তাজ্জব বনে গেছেন অনেকেই।

কাতারের লুসেইল স্টেডিয়ামে যখন টানটান উত্তেজনার মুহূর্ত। মেসি বনাম এমবাপের এই লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে, তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। এমন অবস্থায় হঠাৎ গ্যালারিতে দেখা গেলো ওই চেনা মুখ। তিনি আর কেউ নন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। কখনো গ্যালারির কাছে সেলফি। আবার কখনো প্রিয় দলের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন তিনি। এই ছবিগুলো ভাইরাল হতেই হইচই পড়ে গেছে। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখতেই বেরিয়ে এল সত্যি ঘটনা।

জানা গেছে, কাতারের গ্যালারিতে এই ব্যক্তিকে দেখতে অবিকল কিম জং উনের মতো হলেও আসলে তিনি উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নন। এই ব্যক্তির আসল পরিচয় মিস্টার হওয়ার্ড। তিনি একজন ফুটবলপ্রেমী।

In #Qatar for the #WorldCup2022 "lobbying" for North Korea 2030! #Fifa president #GianniInfantino said he is open to having the next one held in #NorthKorea.

Hey why not after #Russia2018 & #Qatar2022, it is the next logical step. #Football #WorldCup #soccer #Doha #DohaQatar pic.twitter.com/UhP6RIspDD