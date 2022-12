ফ্রস্টবাইট হতে পারে কয়েক মিনিটে, জরুরি অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় তাপমাত্রা খুব দ্রুত নামতে থাকায় মাত্র পাঁচ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে অনাবৃত ত্বকে ফ্রস্টবাইট হতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা। দক্ষিণে মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত থেকে শুরু করে ফ্লোরিডা পর্যন্ত জারি করা হয়েছে এই সতর্কতা। এ বছর শক্তিশালী শীতকালীন ঝড়ের কারণে বড়দিনের ছুটির মধ্যেও আবহাওয়া সতর্কতার মুখে পড়েছেন ওই অঞ্চলের সাড়ে ১৩ কোটির বেশি মানুষ।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কারণে এবারের বড়দিনে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তুষার পড়তে পারে। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস (এনডব্লিউএস) জানিয়েছে, দেশটির কিছু অংশে এই সপ্তাহের শেষের দিকে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে ৪৫ থেকে ৫৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে।

তারা আরও সতর্ক করেছে, আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ডেস মোনেসের মতো বড় শহরগুলোতেও ফ্রস্টবাইট বিপদ ডেকে আনতে পারে।

সাধারণত রক্তপ্রবাহ কমে গেলে প্রায়ই নাক, গাল বা হাত পায়ের আঙ্গুলে ফ্রস্টবাইট হতে পারে। শরীরে উষ্ণ রক্তপ্রবাহের অভাবে ত্বকের টিস্যু জমে গিয়ে ফেটে যেতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে অঙ্গহানি পর্যন্ত হতে পারে।

First escorted group from Wall to Rapid City lead by @SouthDakotaDOT plow and @SDHighwayPatrol trooper are still slowly moving towards Rapid City. In two hours they made it from Wall to New Underwood exit. Even with those resources this commute is extremely difficult! pic.twitter.com/HvxT0dgOsZ