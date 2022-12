তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র, তাপমাত্রা নামলো মাইনাস ৫১ ডিগ্রি

শক্তিশালী শীতকালীন তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার (২৩ ডিসেম্বর) এই ঝড় ‘বোম্ব সাইক্লোন’-এ রূপ নেওয়ার পর বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ১০ লাখের বেশি মানুষ। বন্ধ করে দেওয়া হয় মহাসড়ক, বাতিল হয়েছে হাজার হাজার ফ্লাইট। দেশটিতে শীত এতটাই জেঁকে বসেছে যে, ফুটন্ত পানি বাতাসে ছুড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে বরফে পরিণত হচ্ছে।

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস (এনডব্লিউএস) জানিয়েছে, ভয়ংকর তুষারঝড়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ২০ কোটির বেশি মানুষ সতর্কতার আওতায় রয়েছেন। দেশটির কোথাও কোথাও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (-৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) পৌঁছেছে।

হ্যামবুগের্র বাসিন্দা ৩৯ বছর বয়সী জেনিফার অরল্যান্ডো বলেন, রাস্তায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা কোথাও যাচ্ছি না। তিনি জানান, মহাসড়কে একটি গাড়ি চাকা পিছলে বিদ্যুৎলাইনে ধাক্কা দেওয়ার পর তার বাসা চার ঘণ্টা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ছিল।

পাওয়ার আউটেজ ডট ইউএসের তথ্যমতে, তীব্র শীতের মধ্যে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন লাখ লাখ গ্রাহক।

টেক্সাসের এল পাসোতে মেক্সিকো সীমান্ত পেরিয়ে আসা অবৈধ অভিবাসীরা উষ্ণ আশ্রয়ের সন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। রোজা ফ্যালকন নামে এক শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবক জানিয়েছেন, অভিবাসীদের অনেকেই চার্চ, স্কুল ও নাগরিক কেন্দ্রগুলোতে ভিড় করছেন।

তবে মাইনাস ১৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার মধ্যেও কেউ কেউ বাইরেই থাকছেন। কারণ তারা মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ার ভয় করছেন।

ভ্রমণ বিঘ্নিত

নর্থ ও সাউথ ডাকোটা, ওকলাহোমা, আইওয়াসহ অন্যান্য স্থানের পরিবহন বিভাগগুলো প্রায় শূন্য দৃশ্যমানতা, বরফে ঢাকা রাস্তা ও তুষারঝড়ের খবর দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছে তারা।

