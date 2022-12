কাজ না থাকায় ক্রীড়া সাংবাদিককে দিয়ে আবহাওয়ার খবর, ভিডিও ভাইরাল

শীতকালীন তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মৃতের সংখ্যা এরই মধ্যে অর্ধশত ছাড়িয়েছে। বিপদ এড়াতে বাসিন্দাদের ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। এমন ভয়ংকর দশায় আর যা-ই হোক, অন্তত বাইরে খেলাধুলা চলতে পারে না। আর তাই তেমন কাজও ছিল না মার্কিন ক্রীড়া সাংবাদিক মার্ক উডলির। কিন্তু অফিসের সেটা ভালো লাগেনি হয়তো। এ কারণে ভোররাতে ডেকে তুলে কনকনে ঠান্ডায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আবহাওয়ার হালহকিকত জানতে চাওয়া হয় মার্কের কাছে। অর্থাৎ, তুষারঝড়ের কারণে ক্রীড়া সাংবাদিক থেকে সোজা আবহাওয়া বিটের সাংবাদিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে।

এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে মার্ক উডলির সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও। জানা যায়, তিনি মূলত মার্কিন সম্প্রচার নেটওয়ার্ক এনবিসির অধীনস্থ আইওয়া-ভিত্তিক আঞ্চলিক টেলিভিশন চ্যানেল কেডব্লিুউডব্লিউএলের ক্রীড়া বিটের সাংবাদিক। গত সপ্তাহে হঠাৎই তাকে আবহাওয়ার খবরের অনুষ্ঠানে ডাকা হয়। সেখানে মার্কিন অঙ্গরাজ্যটির আবহাওয়া পরিস্থিতির পাশাপাশি নিজের অভিজ্ঞতা জানান মার্ক।

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg