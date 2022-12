কম্বোডিয়ায় ক্যাসিনোতে আগুন লেগে নিহত ১০

কম্বোডিয়ায় একটি হোটেল-ক্যাসিনোতে আগুন লেগে ১০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ঘটনাটি নিশ্চিত করে স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এই হোটেল-ক্যাসিনোটি থাইল্যান্ডের সীমান্ত লাগোয়া।

বুধবার (২৮ ডিসেম্বর) রাতে সীমান্ত শহর পোয়েপেটের গ্র্যান্ড ডায়মন্ড সিটি হোটেল-ক্যাসিনোতে হঠাৎই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দেশটির পুলিশ জানিয়েছে, এ সময় চারশর মতো মানুষ ছিলেন ওই হোটেল ভবনটিতে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচতে লাফ দিচ্ছেন অনেকে।

Large Fire At The Grand Diamond City Hotel & Casino In Poipet, Cambodia, Leaves At Least 10 People Dead, 30 Others Injured. The Blaze Is Still Only About 70% Contained. pic.twitter.com/YnUIxFvuzG