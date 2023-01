ইংরেজি নতুন বছর শুরুর রাতে ২০ বছরের এক তরুণীকে গাড়ির নিচে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলার ঘটনায় স্তম্ভিত দিল্লিবাসী। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই গাড়ির চালক-আরোহী সবাই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তারা নাকি বুঝতেই পারেননি গাড়ির তলায় কিছু আটকে রয়েছে।

গাড়িটির চালক-সহ মোট পাঁচ আরোহীকেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তারা স্বীকার করেছেন, তরুণীর ক্ষতবিক্ষত দেহ গাড়ির নিচে আবিষ্কার করার পর সেটিকে রাস্তায় ফেলেই পালিয়ে গিয়েছিলেন।

দিল্লির কানঝাওয়ালা এলাকায় যখন ওই তরুণীর দেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, তখন তার পরনে কোনো কাপড় ছিল না, শরীরের চামড়া উঠে গেছে, পিঠ ও একটা পা ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।

Protests have broken out in New Delhi after a woman was dragged to death for several kilometres under a car with five men inside, one of whom appears linked to the ruling BJP pic.twitter.com/AWCIIfCrgO