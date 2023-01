যানজটে আটকে গাড়ির ছাদে বসে মদপান!

যানজটে আটকে থাকলে বিরক্তি লাগা স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে সময় কাটাতে অনেকেই গান শোনেন, বই পড়েন, কেউ হয়তো নিচে নেমে পায়চারি করেন কিংবা ঢু মারেন ফেসবুকে। কিন্তু তাই বলে গাড়ির ছাদে বসে মদপান করা! এটি বড্ড বাড়াবাড়িই বটে! সম্প্রতি এমন কাণ্ডই ঘটিয়েছেন ভারতের এক ব্যক্তি!

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি ভিডিওতে দেখা যায়, যানজটে আটকে থাকা একটি গাড়ির ছাদে বসে বোতল থেকে পানীয় ঢেলে পান করছেন এক ব্যক্তি। দাবি করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তি বোতল থেকে গ্লাসে মদই ঢালছিলেন।

গত ৭ জানুয়ারি টুইটারে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন রবি হান্ডা নামে এক ব্যক্তি। তার দাবি মোতাবেক, ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর গুরুগ্রামে। তবে সেটি কবেকার ঘটনা তা জানা যায়নি। ক্যাপশনে রবি মজা করে লিখেছেন, ‘এমন কাণ্ড কেবল গুরুগ্রামেই হতে পারে!’

This can only happen in Gurgaon. pic.twitter.com/SMLBDB0bjl