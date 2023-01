ভারতে মেট্রোরেলের পিলার ধসে মা-ছেলের মৃত্যু

ভারতের মেট্রো রেললাইনের একটি নির্মাণাধীন পিলার ধসে মা ও তার আড়াই বছর বয়সী সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ওই নারীর স্বামী এবং আরেক সন্তানও। মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারি) সকালে বেঙ্গালুরুর নাগাভারা এলাকায় ঘটেছে এ দুর্ঘটনা। খবর এনডিটিভির।

জানা যায়, এদিন সকালে মোটরসাইকেলে চড়ে যাচ্ছিলেন ওই নারী, তার স্বামী এবং যমজ সন্তান। হঠাৎ রেলের একটি নির্মাণাধীন পিলার তাদের ওপর ভেঙে পড়ে। আহত চারজনকে দ্রুত কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে মা ও ছেলের প্রাণ বাঁচানো যায়নি। হাসপাতালে এখনো মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ওই নারীর স্বামী ও মেয়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হেলমেট পরে ছিলেন। কিন্তু ভারী রড দিয়ে তৈরি ৪০ ফুট লম্বা পিলারের আঘাত সামলাতে পারেনি সেগুলো।

বেঙ্গালুরু ইস্টের ডিসিপি ভীমশঙ্কর এস গুলেড় বলেছেন, ‘আজ সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে মেট্রো রেলের একটি পিলার ভেঙে পড়ে এবং একটি মোটরসাইকেলে আঘাত করে। মোটরসাইকেলটিতে চারজন আরোহী ছিলেন। বাবা লোহিত, মা তেজস্বিনী এবং যমজ সন্তান (এক ছেলে ও মেয়ে)। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের আলটিয়াস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত মা ও ছেলে সন্তান বিহানের মৃত্যু হয়েছে।

