বিয়ে বাড়িতে রুপির বৃষ্টি, কুড়োতে হুড়োহুড়ি

ভাতিজার বিয়ে বলে কথা। এভাবে ছাদ থেকে লাখ লাখ রুপি ওড়ালেন সাবেক পঞ্চায়েতপ্রধান। রুপি কুড়িয়ে নিতে বেসামাল অবস্থা বিয়েতে আসা অতিথিদের।

ধুমধাম করে বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাতেও যথেষ্ট নয়। তাই অনুষ্ঠানকে আরও জমকালো করতে ছাদ থেকে ওড়ানো হচ্ছে লাখ লাখ রুপি। আর সেই রুপি কুড়োতে লেগে গেছে হুড়োহুড়ি।

ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের গুজরাটের মেহসানা জেলায়। রুপির ওড়ানোর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, মেহসানা জেলার আগোল গ্রামের সাবেকপ্রধান করিম যাদব। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি করিমের ভাতিজা রাজ্জাকের বিয়ে হয়। সেখানেই এ ঘটনা।

Former sarpanch showers cash at wedding event in Gujarat's Mehsana.



A former sarpanch of a village in Gujarat's Mehsana showered money on people gathered to witness his nephew's wedding celebrations.

