নাচতে নাচতে হার্ট অ্যাটাক, মৃত্যু ১৯ বছরের কিশোরের

হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা এখন আর নতুন কিছু নয়। সমস্যা মৃদু হলে উপযুক্ত চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার সুযোগ রয়েছে, তবে গুরুতর হলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নারী কিংবা পুরুষ, বৃদ্ধ কিংবা যুবক, যে কেউ যেকোনো সময় আক্রান্ত হতে পারেন এতে। কেউই এর ঝুঁকিমুক্ত নন। ঠিক সেটিই যেন আরেকবার দেখিয়ে দিলো ১৯ বছর বয়সী এক কিশোরের মৃত্যু।

বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচতে নাচতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছেলেটির। মুহূর্তে ঝলমলে বিয়েবাড়ি পরিণত হয় বিষাদে সাগরে। গত শনিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যে ঘটেছে হৃদয়বিদারক এ ঘটনা। সেই দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনমিক টাইমসের খবরে জানা যায়, ঘটনাটি হায়দরাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে নির্মল জেলার পারদি গ্রামের। মারা যাওয়া কিশোরের নাম মুত্যম। সে মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে তেলেঙ্গানায় গিয়েছিল ছেলেটি। ওইদিন বিয়েবাড়িতে অন্যদের সঙ্গে উদ্দাম নাচে মেতে ওঠে মুত্যম। নাচতে নাচতেই মৃত্যু হয় তার।

A Young Man Died on the Spot of a Heart Attack While Dancing at a Wedding Reception in Barat in kubeer mandal of Nirmal District,

