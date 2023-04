ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা বাইডেনের

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন ক্ষমতাসীন নেতা জো বাইডেন। মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) থেকেই দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার আশায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন তিনি। খবর রয়টার্সের।

বাইডেনের বয়স বর্তমানে ৮০ বছর। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সী প্রেসিডেন্ট আরও একবার হোয়াইট হাউসের টিকিট পান কি না, সেটি হবে তার দলের জন্য মস্ত বড় পরীক্ষা।

মঙ্গলবার বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণা দলের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। সেখানে এ নেতা দৃঢ় ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব তার।

ভিডিওটি শুরু হয় ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে ট্রাম্প সমর্থকদের দাঙ্গার দৃশ্য দিয়ে। এরপর বাইডেন বলেন, চার বছর আগে আমি যখন প্রেসিডেন্ট হতে লড়েছিলাম, তখন বলেছিলাম, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের আত্মার জন্য যুদ্ধ করছি এবং আমরা এখনো সেটাই করছি। এটি আত্মতুষ্টির সময় নয়। সে জন্যই আমি পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।

তিনি বলেন, চলুন, কাজটা শেষ করি। আমি জানি, আমরা পারবো।

ভিডিওতে বাইডেন রিপাবলিকান প্ল্যাটফর্মগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেন এবং নারীদের স্বাস্থ্যসেবা সীমিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দেন।

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly