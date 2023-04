ভারতে মাওবাদী হামলায় ১০ পুলিশ নিহত

ভারতে মাওবাদীদের বোমা হামলায় ১০ পুলিশ সদস্য ও তাদের গাড়িচালক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ এপ্রিল) ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় এ ঘটনা ঘটেছে। খবর এনডিটিভির।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পুলিশ সদস্যরা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে একটি মাওবাদী বিরোধী অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাদের বহনকারী মিনিভ্যানে বোমা হামলা চালানো হয়।

নিহত পুলিশ সদস্যরা ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ছত্তিশগড় পুলিশের এই বিশেষ বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্যই স্থানীয় আদিবাসী এবং তারা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

হামলার ঘটনার পর ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বাঘেল টুইটারে জানিয়েছেন, দান্তেওয়াড়ার আরানপুর থানা এলাকায় মাওবাদী সন্ত্রাসীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে নকশালবিরোধী অভিযানে গিয়েছিল ডিআরজি বাহিনী। তাদের লক্ষ্য করে একটি আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বিস্ফোরণে ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন গাড়িচালক নিহত হয়েছেন। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। তাদের আত্মা শান্তিতে থাকুক।

