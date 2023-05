হোয়াইট হাউজের ঈদ অনুষ্ঠানে ঢুকতে পারলেন না মুসলিম মেয়র!

পবিত্র রমজান মাসের শেষ এবং ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে গত সোমবার (১ মে) হোয়াইট হাউজে এক জাঁকজমক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অথচ মুসলিমদের জন্য আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে ঢুকতে পারলেন না দেশটির এক মুসলিম মেয়রই।

বার্তা সংস্থা এপি ও কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, সোমবার ঈদুল ফিতরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হোয়াইট হাউজে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে নিউ জার্সির প্রসপেক্ট পার্কের মেয়র মোহাম্মদ খায়রুল্লাহকে ফোন করে জানানো হয়, তাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি গোয়েন্দা সংস্থা সিক্রেট সার্ভিস। ফলে তিনি ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না। অনুষ্ঠানটিতে কয়েকশ অতিথির সামনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাইডেন।

It was great to host a reception celebrating Eid al-Fitr at the White House today.



Folks, I hope you had a blessed Ramadan and happy Eid.



And thank you for your community spirit, contributions to our nation, and commitment to the shared values that make America great. pic.twitter.com/PXFvNNuEQk