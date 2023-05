ভারতে সেতু থেকে পড়ে গেলো বাস, নিহত ২২

ভারতের মধ্য প্রদেশে একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। মঙ্গলবার (৯ মে) খারগোনে এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র।

তিনি জানান, ৫০ জন আরোহী নিয়ে বাসটি ইন্দোর যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে খারগোনের দাসাঙ্গা এলাকায় পৌঁছালে সেতুর ওপর থেকে পড়ে যায় সেটি। দুর্ঘটনাকবলিতদের উদ্ধারে জরুরি সেবাকর্মীদের পাশাপাশি কাজ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

এদিকে, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে চার লাখ, গুরুতর আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার এবং সামান্য আহতদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। আহতদের চিকিৎসার খরচও রাজ্য সরকার বহন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া, নিহতদের পরিবারগুলোকে দুই লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যালয়।

