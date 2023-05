বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে উঠতে চলেছে নতুন পালক। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বা বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় নাম উঠতে চলেছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির। বুধবার (১০ মে) এক টুইটে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে ভারতের জন্য দারুণ খবর। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের উপদেষ্টা সংস্থা আইসিওএমওএস’র পক্ষ থেকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় লিপিবদ্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির সভায় এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে।

সংস্কৃতিমন্ত্রীর দাবি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশটির ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে চান। সেই স্বপ্নপূরণের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া হবে শান্তিনিকেতনের বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি।

Great news for India on the Jayanti of Gurudev Rabindranath Tagore



Santiniketan, West Bengal has been recommended for inscription to the World Heritage List by ICOMOS, the advisory body to UNESCO World Heritage Centre.

