আজই কি বাড়ি ফিরবেন ইমরান খান?

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেফতার বেআইনি বলে রায় দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত। তবে আজই বাড়ি ফেরা হচ্ছে না পিটিআই চেয়ারম্যানের।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, আগামীকাল শুক্রবার (১২ মে) সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে (আইএইচসি) হাজির হতে হবে। সেখানে যে মামলায় ইমরান গ্রেফতার হয়েছিলেন, সেই আল-কাদির ট্রাস্ট মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

শুনানিতে আদালত যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে মেনে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি (সিজেপি) উমর আতা বান্দিয়াল।

তিনি বলেছেন, শুক্রবার হাইকোর্টের শুনানির আগপর্যন্ত ইমরান খান পুলিশ লাইনসের গেস্ট হাউসে থাকবেন। তবে তাকে কোনো কয়েদি মনে করা যাবে না। মূলত নিরাপত্তা শঙ্কার কারণেই পিটিআই প্রধানকে আদালতের হেফাজতে রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।

ইমরানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামাবাদ পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছেন সিজেপি বান্দিয়াল। তিনি বলেছেন, সরকারকে অবশ্যই ইমরান খানের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে হবে।

PTI Chairman @ImranKhanPTI in Supreme Court today. His arrest has been declared illegal. pic.twitter.com/ewwwIRfqaz