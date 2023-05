ইমরানের মুক্তিতে নাখোশ সরকার, পিটিআই’র মিষ্টি বিতরণ

আল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেফতার বেআইনি বলে রায় দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, ইমরানকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দেওয়ারও আদেশ দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা।

এদিন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি (সিজেপি) উমর আতা বান্দিয়ালসহ সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চে ইমরান খানের গ্রেফতার চ্যালেঞ্জ করে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। দিনের প্রথম শুনানিতে ‘এক ঘণ্টার মধ্যে’ পিটিআই চেয়ারম্যানকে আদালতে হাজির করার জন্য ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবলিটি ব্যুরোকে (এনএবি) নির্দেশ দেন বিচারপতিরা।

পরে দ্বিতীয় দফায় শুনানি শুরু হলে ইমরানের গ্রেফতার বেআইনি বলে রায় দেন সুপ্রিম কোর্ট এবং তাকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তির নির্দেশ দেন। যদিও এখনই নিজের বাড়িতে ফিরতে পারছেন না পিটিআই প্রধান। আপাতত তাকে আদালতের হেফাজতে পুলিশ লাইনসের গেস্ট হাউসে থাকতে হবে।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, আগামীকাল শুক্রবার (১২ মে) সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে (আইএইচসি) হাজির হতে হবে। সেখানে যে মামলায় ইমরান গ্রেফতার হয়েছিলেন, তার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। শুনানিতে আদালত যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে মেনে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন সিজেপি উমর আতা বান্দিয়াল।

