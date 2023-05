মোদীর পা ছুঁয়ে আলোচনায় কে এই বিদেশি প্রধানমন্ত্রী?

সৌজন্যের নজির গড়ে রাতারাতি আলোচনায় উঠে এসেছেন পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপে। আলিঙ্গন, করমর্দনের পর হঠাৎ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পায়ে হাত দিয়ে সম্মান জানান এই বিদেশি রাষ্ট্রনেতা। গত রোববার (২১ মে) রাতের সেই দৃশ্য এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা সম্মেলনে অংশ নিতে পাপুয়া নিউ গিনি গেছেন নরেন্দ্র মোদী। রোববার রাতে দেশটিতে নামে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্লেন। তখন স্থানীয় সময় ছিল রাত ১০টা।

পাপুয়া নিউ গিনিতে সাধারণত সূর্যাস্তের পর কোনো অতিথি গেলে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা দেওয়া হয় না। তবে মোদীর জন্য সেই প্রথা ভেঙেছে দ্বীপরাষ্ট্রটি। ঘটা করে তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আর সে জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন পাপুয়ার প্রধানমন্ত্রী মারাপে।

প্লেন থেকে মোদী নামতেই তাকে আলিঙ্গন করেন জেমন মারাপে। দুই রাষ্ট্রনেতা করমর্দন করেন। এরপর আচমকাই মোদীর পায়ে হাত দিয়ে সম্মান জানান স্বাগতিক প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে মারাপেকে জড়িয়ে ধরেন মোদী। তার পিঠও চাপড়ে দেন তিনি।

As a mark of respect, the PM of Papua New Guinea touches the feet of PM Modi! pic.twitter.com/fltahwD1m7