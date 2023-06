ভারতের বেঙ্গালুরুতে বিদেশি ইউটিউবারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে সেখানের পুলিশ। দুই মাস আগে শহরের একটি বাজারে ওই ইউটিউবারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। খবর এনডিটিভির।

জানা গেছে, ভারতে ভ্রমণকারী ওই ডাচ ইউটিউবারের নাম পেদ্রো মোতা। বেঙ্গালুরুতে তিনি ভ্লগ ভিডিও বানাতে গিয়েছিলেন। সে সময় স্থানীয় এক ব্যবসায়ী তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন।

This random guy in chickpet harassed a foreigner, is this how we treat our guests, pls take action, the foreigner name is Pedro Mota he is a youtuber from netherlands https://t.co/oyOb8dunjA https://t.co/0MKVarBiwM@PoliceBangalore @CPBlr @BlrCityPolice @Chickpetebcp pic.twitter.com/XccAyRv0Nu