মঞ্চে ড্যান্স দেওয়ায় সনদ পেলেন না শিক্ষার্থী, ভিডিও ভাইরাল

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া হাইস্কুলে চলছে গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান। মঞ্চে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হচ্ছে সনদ। এক শিক্ষার্থী সনদ নিতে যাওয়ার সময় ড্যান্স দেন। এ ঘটনার জেরে ওই শিক্ষার্থীকে সনদ না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ৯ জুনের এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। খবর এনডিটিভির।

ভিডিওতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা মঞ্চে চেয়ারে বসে রয়েছে। এসময় হাফসা আব্দুর রহমান নামের ওই শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। হাফসা ফুল হাতে নিয়ে ড্যান্স দিতে দিতে অধ্যক্ষের কাছে যান। কিন্তু অধ্যক্ষ তাকে সনদ না দিয়ে নিজ আসনে পাঠিয়ে দেন ও সনদটি নিচের একটি ঝুড়িতে রাখেন।

