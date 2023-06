পিরামিড ঘুরে দেখলেন মোদী

দুই দিনের মিশর সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রোববার (২৫ জুন) তিনি মিশরের রাজধানীর কাছেই গিজার মহান পিরামিডগুলো পরির্দশন করেন। মিশরের এই পিরামিডগুলো সপ্তাশ্চর্যের একটি।

মিশরের প্রধানমন্ত্রী মোস্তাফা মডবাউনের উদ্যোগে এদিন মোদী নীল নদের পশ্চিমতীরে যান। সেখানেই পাথুরে মালভূমিতেই রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত গিজার পিরামিড।

PM @narendramodi at the Giza Pyramid. There's now age & health barriers to enter inside, if you are young, visit fast. pic.twitter.com/g76j8eKbR9