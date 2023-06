বাইডেন-ট্রুডোদের ঈদ শুভেচ্ছায় সিক্ত মুসলিম বিশ্ব

বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জো বাইডেন, জাস্টিন ট্রুডো, অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনসহ বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান, মন্ত্রী, আমলারা। এই ঈদ সবার জীবনে সুখ-শান্তি ও ভালোবাসার ছোঁয়া বয়ে আনবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তারা।

ঈদ শুভেচ্ছায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এবারের ঈদুল আজহা আমেরিকাজুড়ে মুসলিমদের হৃদয়ে ও ঘরে ঘরে আনন্দ, শান্তি এবং ঐক্য নিয়ে আসুক। ঈদ মোবারক!

May this Eid al-Adha bring joy, peace, and unity to the hearts and homes of Muslims across America on this great holiday. Eid Mubarak! pic.twitter.com/jnhgviRZvs

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো তার দেশের ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং প্রত্যেকের জন্য নির্ভয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুশীলনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

ট্রুডো বলেছেন, এই সময়ে দেশজুড়ে পরিবার ও বন্ধুরা প্রার্থনা করতে, খাবার ভাগাভাগি করতে এবং অভাবীদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে নিতে একত্রিত হয়। তাই আমরা সবাই কানাডার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত ত্যাগ, সমবেদনা ও উদার মূল্যবোধ থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারি।

Celebrating Eid al-Adha and marking the end of the Hajj with friends – new and old – this afternoon. To Muslims who are doing the same across the country and around the world: Eid Mubarak! pic.twitter.com/rOYmsICNYL