জাতীয় ঋণের সুদের বোঝায় পিষ্ট বিশ্বের ৩৩০ কোটি মানুষ

বিশ্বের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটি। তাদের মধ্যে আনুমানিক ৩৩০ কোটি মানুষ এমন ২২টি দেশে বসবাস করে, যেখানে শিক্ষা বা স্বাস্থ্যখাতের চেয়ে জাতীয় ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। বুধবার (১২ জুলাই) জাতিসংঘের নতুন এক রিপোর্টে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বৈশ্বিক ঋণের অবস্থা নিয়ে তৈরি ওই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ভয়ংকর ঋণের বোঝার কারণে অধিকাংশ দেশ একটি উন্নয়ন বিপর্যয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ প্রধান আরও বলেন, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী জাতীয় ঋণ রেকর্ড ৯ হাজার ২০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে ও উন্নয়নশীল দেশগুলো এ ঋণের সিংহভাগ নিজেদের কাঁধে নিয়েছে।

‘যেহেতু এ ধরনের ঋণ সংকট বেশিরভাগ দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদ্যমান, সেহেতু বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা একটি পদ্ধতিগত ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এটি একটি মরীচিকা। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিক বাজার সমস্যায় পড়ছে ও কোটি কোটি মানুষ জাতীয় ঋণের চাপে পিষ্ট হচ্ছে।’

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১ সালে বিশ্বে উচ্চ ঋণগ্রস্ত দেশের সংখ্যা ছিল ২২টি। অথচ ১০ বছরের ব্যবধানে, অর্থাৎ ২০২২ সালে এ ধরনের দেশের সংখ্যা বেড়ে ৫৯ হয়েছে। গুতেরেস বলেন, ৫২টি দেশ (উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ) বর্তমানে গুরুতর ঋণসংক্রান্ত সমস্যায় জর্জরিত।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে জাতীয় ঋণের সুদ পরিশোধে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তা সেসব দেশের শিক্ষা বা স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ের চেয়ে বেশি। চীন ছাড়া এশিয়া ও ওশেনিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বাস্থ্যখাতের চেয়ে সুদের অর্থ ফেরত দিতে বেশি তহবিল বরাদ্দ দেয়।

3.3 billion people live in countries that spend more on debt interest payments than on education or health.



This is more than a systemic risk – it’s a systemic failure.



Action will not be easy. But it is essential, and urgent.