হওয়ার কথা ফ্লাইওভার, হয়ে গেলো ল্যাম্পপোস্ট!

‘ছিল রুমাল, হয়ে গেলো বেড়াল’- সুকুমার রায়ের ‘হ য ব র ল’-র সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে পড়তে বাধ্য ভারতের এক নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার দেখলে। কারণ, যেখানে তৈরি হওয়ার কথা ছিল মস্ত বড় ফ্লাইওভার, উল্টো সেখানে গজিয়ে উঠলো ল্যাম্পপোস্ট! অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, ব্যাপারটা কী? সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এমন একটি ছবি, যা আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেবে।

ফ্লাইওভার মানেই সেখান দিয়ে ছুটবে সারি সারি গাড়ি। কখনো হয়তো যানজটে থমকে যাবে গতি। সব ফ্লাইওভারের এটাই তো চেনা ছবি। কিন্তু কোথায় কী! ফ্লাইওভার তো তৈরি হয়নি, বরং তার পিলারের ওপর গজিয়ে উঠেছে আস্ত ল্যাম্পপোস্ট।

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর কোরামমঙ্গলা এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনা। জানা গেছে, এজিপুরা ফ্লাইওভারটি ২০১৮ সাল থেকে নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে। ২০১৯ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। শুধু তার পিলারগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার মধ্যে। আর না হওয়া সেই ফ্লাইওভারের পিলারের ওপরেই রাস্তার আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ।

Since the flyover will never be built, we are using the pillars as lamp posts now pic.twitter.com/5MuOBy0U1N