ইতালিতে টেনিস বল আকৃতির শিলাবৃষ্টি

ঠিক যখন তীব্র তাপমাত্রায় পুড়ছে ইউরোপের দেশ ইতালির কিছু অংশ, ঠিক তখনই বিরল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হলো দেশটির উত্তর ভেনেটো অঞ্চল। জানা যায়, গত বুধবার (১৯ জুলাই) রাতভর শিলাবৃষ্টি হয়েছে ওই অঞ্চলে। আর এক একটি শিলার আকার ছিল টেনিস বলের সমান। আকস্মিক এ দুর্যোগে ১০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। পাশাপাশি ঘরবাড়ি, গাড়ি ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

শিলার এমন অস্বাভাবিক আকার দেখে অনেকে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। জানা গেছে, কিছু কিছু শিলার ব্যাস ১০ সেন্টিমিটার ছিল।

ইতালীর সংবাদপত্র লা রিপাব্লিকা বলে, ভয়াবহ এ শিলাবৃষ্টি গাছগুলোকে টুথপিকের মতো ছিঁড়ে ফেলে। তাছাড়া বাড়িঘর ও বিভিন্ন ভবনের কাঁচের জানালা ও ছাদে লাগানো মেটাল শিটের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

