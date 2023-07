ইসরায়েলে বিক্ষোভের মধ্যেই ‘বিতর্কিত’ আইন পাস

ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্যেই বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজানোর ‘বিতর্কিত’ বিলটি সংসদে পাস হয়েছে। এমনকি, প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সোমবার (২৪) দেশটির ক্ষমতাসীন কট্টর ডানপন্থী সরকার নেসেটে বিচার বিভাগের ক্ষমতা কমানোর বিলটি পাস করে।

ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বিরোধী আইন প্রণেতাদের বয়কটের পরও প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তার জোটের মিত্ররা নেসেটে বিলটি পাস করেছে। এ সময় বিরোধীরা নেসেটে ‘লজ্জা, লজ্জা’ বলে চিৎকার করেন। ১২০ আসনের নেসেটে বিলটি ৬৪ ভোট পেয়ে পাস হয়।

সমালোচকরা বলছেন, বিচার বিভাগের এ পরিবর্তনের ফলে ক্ষমতাসীন সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ বাতিল করতে পারবেন না আদালত। এমনকি, প্রধানমন্ত্রীর কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগও থাকবে না। বিচারকরা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলেও পার্লামেন্টে তা পরিবর্তন করা যাবে। এতে করে আরও কর্তৃত্ববাদী হবে সরকার।

Police are using water cannons to try to disperse protesters in Tel Aviv. It's 1 a.m. and protests are still going on in Israel. pic.twitter.com/Mxyhcr0Pns