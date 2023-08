অর্থ না থাকলে চলে যান বলায় সব কিনে ভাঙলেন, ভিডিও ভাইরাল

দোকানে গেছেন এক প্যাকেট ইনস্ট্যান্ট নুডুলস কিনতে। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় বিক্রেতার সঙ্গে দরকষাকষি শুরু করেন। এক পর্যায়ে ক্রেতাকে অপমানমূলক কথা শুনতে হয়। এ সময় তিনি দোকানের সব প্যাকেট কিনে রাস্তায় নষ্ট করেন। এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছে চীনের শানডং প্রদেশে। এ ঘটনার ভিডিও নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই ক্রেতা একটি নাইট মার্কেটে যান। তিনি বিক্রেতাকে বলেন, ১৪ ইউয়ানে এক প্যাকেট ইনস্ট্যান্ট নুডুলস খুবই ব্যয়বহুল। এসময় বিক্রেতা তাকে দাম বেশি হওয়ার কারণ বুঝিয়ে বলেন।

On July 24, in Linyi, Shandong Province, a man questioned that instant noodles at RMB 14 were too expensive, and was ridiculed by the stall owner. If he couldn't afford it, go away.Anger spent 850 RMB to buy it all. #ChinaNews #中国新闻 pic.twitter.com/wyjauIIXma