মেজাজ হারিয়ে বিদ্যুতের টাওয়ারে বালিকা, রাগ ভাঙাতে উঠলেন প্রেমিকও

ফোনে প্রেমিকের সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলেন। তাতেও রাগ কমেনি। তাই প্রেমিকের উপর রাগ দেখাতে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো ভারতের ছত্তিশগড়ের এক বালিকা। সোজা উঠে গেলো ৮০ ফুট লম্বা হাই টেনশন বিদ্যুৎ লাইনের টাওয়ারে। এখানেই শেষ নয়। প্রেমিকার পিছু পিছু টাওয়ারে উঠে গেলো প্রেমিকও। তাদের এমন কাণ্ড দেখে হতবাক স্থানীয় বাসিন্দা। শেষ পর্যন্ত পুলিশকে ডেকে এনে দুজনকে টাওয়ার থেকে নামিয়ে আনা হয়।

জানা গেছে, বেশ কয়েকদিন ধরে ঝগড়া চলছিল ওই বালিকা ও তার প্রেমিকের মধ্যে। ঘটনার দিন মোবাইল ফোনে তুমুল ঝগড়া হয় দুজনের। তারপরেই রাগের মাথায় সোজা টাওয়ারের মাথায় চেপে বসে প্রেমিকা। শত অনুরোধ সত্ত্বেও নামতে নারাজ রেগে ঢোল হয়ে থাকা প্রেমিকা। উপায় না দেখে বিদ্যুতের টাওয়ারে উঠেন পড়ে প্রেমিকও।

*Upset with lover, Girlfriend Climbs high Tension tower, then lover also climbs*



This is the first time I have seen someone climb them to commit suicide upset with her lover. Good news, the boyfriend followed her up and convinced her to climb down. All iz well Chhattisgarh today pic.twitter.com/oPqiK0EMpl