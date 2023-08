সংসদে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ‘ফ্লাইং কিসের’ অভিযোগ স্মৃতি ইরানির

পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৮ সালে সংসদে নিজের বিরোধী পক্ষের আসন থেকে উঠে গিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চে বসা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আলিঙ্গন করেছিলেন তিনি। নিজের আসনে ফিরে এসে দলীয় সতীর্থদের উদ্দেশে চোখ টিপেছিলেন। সেই ঘটনা রাহুল গান্ধীকে রাজনৈতিকভাবে বিপাকে ফেলেছিল। জবাবি ভাষণ দেওয়ার সময় রাহুলকে একহাত নিয়েছিলেন মোদী।

পাঁচ বছর পরে ২০২৩ সালে সেই লোকসভাতেই আরও একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন রাহুল। মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি অভিযোগ করলেন, তিনি নাকি সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে ‘ফ্লাইং কিস’ ছুড়েছেন!

Absolutely shameful conduct by Rahul Gandhi, who blew a ‘flying kiss’ on his way out of the Parliament, gesturing towards a lady MP…



Absolutely sickening.



This is not the first time Rahul Gandhi has displayed such disgusting behaviour. Earlier he was seen winking and throwing… pic.twitter.com/8YhhZaWmob