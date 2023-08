ভারতে ট্রেনের বগিতে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১০

ভারতের তামিলনাড়ুতে পুনালুর-মাদুরাই এক্সপ্রেস ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনা আহত হয়েছেন আরও ২০ জন।

শনিবার (২৬ আগস্ট) ভোরে মাদুরাই রেলস্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটির একটি বগিতে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর এনডিটিভির।

মাদুরাই জেলা কালেক্টর সঙ্গীতা মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, ভোর ৫টা ১৫ মিনিটের দিকে বগিটিতে আগুন লাগে। এতে অবৈধভাবে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। রেল এবং দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টায় সকাল সোয়া ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

#WATCH | Tamil Nadu: Fire reported in private/individual coach at Madurai yard at 5:15 am today in Punalur-Madurai Express. Fire services have arrived and put off the fire and no damage has caused to another coaches. The passengers have allegedly smuggled gas cylinder that caused… pic.twitter.com/5H7wQeGu93