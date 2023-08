প্রকাশ্যে মাছ খেয়ে কী প্রমাণ করলেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী?

প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরোধিতার মধ্যেই গত ২৪ আগস্ট থেকে ফুকুশিমা বিদ্যুৎকেন্দ্রের শোধন করা তেজস্ক্রিয় পানি প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলতে শুরু করে জাপান। এবার সেই ফুকুশিমা উপকূলের ‘সাশিমি’ মাছ খেয়ে স্বাদের প্রশংসা করলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। দূষিত ওই পানি সাগরে ফেলার পরও তা জনস্বাস্থ্যের জন্য কোনো হুমকি তৈরি করবে না, তা প্রমাণ করতেই এমনটি করেছেন কিশিদা।

বুধবার (৩০ আগস্ট) জাপানি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ফুমিও কিশিদার মাছ খাওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে। ভিডিওতে দেখা যায়, কিশিদা জাপানের জনপ্রিয় সাশিমি মাছের টুকরা চিবোতে চিবোতে বলছেন, বাহ! এটির স্বাদ তো দুর্দান্ত। এসময় তার সঙ্গে আরও তিন কর্মকর্তাকে ওই মাছ খেতে দেখা যায়।

গত ২৪ আগস্ট তেজস্ক্রিয় পানি ছাড়ার কারণে চীন প্রতিবেশী দেশ জাপান থেকে সব ধরনের সামুদ্রিক খাবার আমদানি বন্ধ করে দেয়। টোকিও ও জাতিসংঘের পারমাণবিক নজরদারি কর্তৃপক্ষ বলে আসছে, শোধন করে সাগরে ছাড়া এ পানি থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই। এতে যে তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে তা সহনীয় মাত্রার।

