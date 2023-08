ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে উড়ে গেলো আস্ত গাড়ি!

ঘূর্ণিঝড় ইডালিয়ার দাপটে লন্ডভন্ড যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্য। স্থানীয় সময় বুধবার (৩০ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ১৮০ কিলোমিটার গতিবেগে উপকূলে আছড়ে পড়ে এ ঘূর্ণিঝড়। এরই মধ্যে বাতাসের তোড়ে একটি গাড়ি উড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এতে গাড়ির দুই আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

জানা যায়, সাউথ ক্যারোলাইনার গুজ ক্রিক নামক সড়কে রাস্তায় ঝড়ের মুখে পড়ে ওই গাড়ি। বাতাসের তোড়ে গাড়িটি টিনের চালের মতো উড়ে গিয়ে অন্য একটি গাড়ির উপর গিয়ে পড়ে। গাড়ির মধ্যে ছিলে দুই আরোহী। আকস্মিক এ ঘটনায় তারা গুরুতর আহত হন।

আরও পড়ুন: প্রেমিকাকে চুমু খেতে গিয়ে ফাটলো কানের পর্দা, হাসপাতালে যুবক



অন্য গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ইডালিয়ার কবলে পড়া গাড়িটি বেশ জোরে অন্য গাড়িটিকে আঘাত করে। সেসময় আশেপাশে থাকা গাড়ির আরোহীদের ‘উড়ে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে’ বলে চিৎকার করতে শোনা যায়।

Dramatic video shows a car getting tossed into the air like a toy during a “brief, weak” tornado in Goose Creek, SC earlier today. According to local police, two people were transported to the hospital with minor injuries. #Idalia pic.twitter.com/r2Fow9TOCK