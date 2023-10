গাঁজার তৈরি চকলেট খেয়ে হাসপাতালে ৬০ শিশু

গাঁজা দিয়ে বানানো চকলেট খেয়ে ৬০টির বেশি শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ক্যারিবিয়ান দেশ জামাইকায় এমন ঘটনা ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (পূর্বে টুইটার) দেওয়া পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে জামাইকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এতে বলা হয়, রংধনু রংয়ের চকলেট খেয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে প্রাথমিক স্কুলের ৬০টির বেশি শিশু। অনেকে বমি করতে থাকে। অনেকে আবার অচেতন হয়ে পড়ে। পরে তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য কিছু শিশুর শিরায় ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

এ নিয়ে জামাইকার শিক্ষামন্ত্রী ফেভাল উইলিয়ামস এক্সে দেওয়া একটি পোস্টে লেখেন, প্রতিটি চকলেটে একশো মিলিগ্রাম টিএইচসি ছিল, যা একজন পূর্ণবয়স্ক গাঁজায় অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। শিশুদের কাছে গাঁজা দিয়ে বানানো পণ্য বিক্রির বিরুদ্ধে লড়াই করবো আমরা। আর তার জন্য আমাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা শক্তিশালী করা হবে।

This was reported to MoEY as a pic of the package with the sweets that children from St. Ann’s Bay Primary ate which caused them to vomit and hallucinate. Over 60 primary school students had to be taken to hospital. Parents please beware!! pic.twitter.com/Kf2HhROzIA