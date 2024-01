ইরান-পাকিস্তান সংঘাত নিয়ে মুখ খুললো ভারত

পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে তথাকথিত একটি জঙ্গি ঘাঁটিতে গত মঙ্গলবার হামলা চালায় ইরান। এতে নিহত হন অন্তত চারজন। এর জবাবে বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এতে এখন পর্যন্ত নয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ইরান-পাকিস্তানের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব ইস্যুতে বেশ সতর্ক অবস্থান নিয়েছে ভারত। তারা বলেছে, এটি দুই প্রতিবেশীর অভ্যন্তরীণ বিষয়।

এক বিবৃতিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রনধীর জয়সওয়াল বলেন, এটি ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিষয়। তবে, ভারত সন্ত্রাসবাদের প্রতি সবসময়ই আপসহীন শূন্য সহনশীলতার নীতি রাখে। দেশগুলো তাদের আত্মরক্ষার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়, আমরা তা বুঝতে পারি ।

