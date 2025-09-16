  2. জাগো জবস

এরিয়া ম্যানেজার নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডে ‘এরিয়া ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড
বিভাগের নাম: সেলস, প্লাজা/শোরুম, ইলেক্ট্রনিক প্রোডাক্টস

পদের নাম: এরিয়া ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৮ বছর
কর্মস্থল: খুলনা, রাজশাহী, রংপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Jamuna Electronics & Automobiles Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

