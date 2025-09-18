  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (কিউএ) অ্যানালিস্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)
বিভাগের নাম: কন্টাক্ট সেন্ট্রি

পদের নাম: কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (কিউএ) অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, পদ ৩৪টি

ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, পদ ৩৪টি

চাকরির-খবর
গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে চাকরির সুযোগ

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে চাকরির সুযোগ

চাকরির-খবর
৬ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

৬ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি

চাকরির-খবর