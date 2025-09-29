  2. জাগো জবস

বসুন্ধরা গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বসুন্ধরা গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
বসুন্ধরা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বসুন্ধরা গ্রুপ
বিভাগের নাম: প্রোকিউরমেন্ট, ইলেক্ট্রিক্যাল আইটেমস

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ইইই)
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বসুন্ধরা গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

প্রভাষক নিয়োগ দেবে বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রভাষক নিয়োগ দেবে বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

চাকরির-খবর
৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে নরসিংদী জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে নরসিংদী জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়

চাকরির-খবর
ঝালকাঠী জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদ ৪৫টি

ঝালকাঠী জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে নিয়োগ, পদ ৪৫টি

চাকরির-খবর