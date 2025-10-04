এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে ডিজিকন, ২১ বছর হলেই আবেদন

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে ডিজিকন, ২১ বছর হলেই আবেদন
ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড
বিভাগের নাম: হিউম্যান রিসোর্সেস
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২১-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
