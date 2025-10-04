  2. জাগো জবস

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে ডিজিকন, ২১ বছর হলেই আবেদন

প্রকাশিত: ১১:২৯ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড
বিভাগের নাম: হিউম্যান রিসোর্সেস

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২১-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

