রূপায়ণ গ্রুপের জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, বেতন ৬০ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬
রূপায়ণ গ্রুপের জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, বেতন ৬০ হাজার টাকা
রূপায়ণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপ ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৩ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

এক নজরে রূপায়ণ গ্রুপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

তথ্যের ধরন বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের নাম রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম সেলস
পদের নাম সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা ১০ জন
চাকরির ধরন বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিএ অথবা বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা ৫ বছর
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বেতন- ৩২,০০০-৬০,০০০ টাকা, অন্যান্য সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা ২৬-৩৫ বছর
সূত্র বিডি জবস

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • আবেদন শুরু: ১৩ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ মে ২০২৬
  • আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
  • কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন রূপায়ণ গ্রুপ

