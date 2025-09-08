৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ
দুদকের মামলায় গ্রেফতার সাবেক এমপি মোরশেদ
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) এবং বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। পরে আদালত থেকে মোরশেদকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।
প্রায় ৩ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের উপ-পরিচালক শেখ গোলাম মাওলা বাদী হয়ে গত ৪ মে মামলা করেন। এতে মোরশেদসহ তিনজনকে আসামি করা হয়। অন্য দুই আসামি হলেন মোরশেদের ছেলে ও বেঙ্গল কনসেপ্ট অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সাইফুল আলম এবং মোরশেদের ভাই ও বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এরিয়া অফিসের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোরশেদ ও তার ভাই জসিমের মালিকানাধীন জমি কেনা হয়। ফলে কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঘটলেও তা গোপন করে অস্বাভাবিক দামে জমি কেনার মাধ্যমে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৬ হাজার ১৪৫ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।
মোরশেদকে গত ৮ এপ্রিল রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে৷
