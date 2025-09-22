সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল মজুমদারের জামিন আবেদন খারিজ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় গ্রেফতার হওয়া সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারের জামিন আবেদন খারিজ করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তবে অসুস্থতার বিবেচনায় হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে আদেশ দেওয়ার জন্য আগামী মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দিন ধার্য করেছেন আদালত।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
সোমবার সকালে কামাল মজুমদারের আইনজীবী জামিন ও উন্নত চিকিৎসার জন্য আবেদন করেন। কামাল মজুমদারকে পিজি হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার জন্য আবেদন করা হলেও সেটি সম্ভব হয়নি। সাবেক প্রতিমন্ত্রীর আইনজীবী জানিয়েছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে হাসপাতালে পর্যাপ্ত সিট নেই। তাই আদালতের নির্দেশনা চেয়ে আবেদন করা হয়েছে।
গত ১৮ অক্টোবর রাতে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে কামাল আহমেদ মজুমদারকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর একাধিক মামলায় তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এছাড়াও কামাল আহমেদ মজুমদারকে মিরপুরে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা চালিয়ে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা ট্রাইব্যুনালের মামালায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
