  2. আইন-আদালত

কুষ্টিয়ায় সাতজনকে হত্যা: ইনুর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৫ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আদালতে হাসানুল হক ইনু/ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় সাতজনকে হত্যার ঘটনায় দায়ের হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে প্রসিকিউশন।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এই তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয় বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম।

তিনি বলেন, হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মোট ৮টি অভিযোগ এনেছে তদন্ত সংস্থা। প্রসিকিউশন বলছে, তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। এর আগে ইনুকে মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

এরও আগে গত বছরের ২৬ আগস্ট রাজধানীর উত্তরা থেকে হাসানুল হক ইনুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে বিভিন্ন মামলায় কারাগারে সাবেক এই মন্ত্রী। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ায় নিজ আসনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কাছে হেরে যান হাসানুল হক ইনু।

