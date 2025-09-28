  2. আইন-আদালত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন

ময়মনসিংহে ৩ জনকে হত্যা মামলায় প্রতিবেদন দাখিল দুই মাসের মধ্যে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৮ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন ময়মনসিংহের গৌরীপুরে তিনজনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক উপ-পরিদর্শক (এসআই) শফিকুল আলমসহ দুজনের বিরুদ্ধে আগামী দুই মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ২৭ নভেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

প্রসিকিউশনের পক্ষে ট্রাইব্যুনালে আজ (রোববার) শুনানি করেন প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ ও সহিদুল ইসলাম।

ময়মনসিংহের এ মামলার তদন্ত শেষ করতে আরও দুই মাস সময়ের আবেদন করে প্রসিকিউশন। পরে আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ২৭ নভেম্বরের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিন সকালে ট্রাইব্যুনালে দুই আসামিকে হাজির করে পুলিশ। তারা হলেন- গৌরীপুর থানার তৎকালীন এসআই শফিকুল আলম ও এএসআই দেলোয়ার হোসাইন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে পুলিশের হামলায় তিনজন শহীদ হন। আহত হন অসংখ্য ছাত্র-জনতা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসামিদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মামলা হয়।

