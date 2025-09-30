শেখ হাসিনার মামলায় সর্বশেষ সাক্ষীর তৃতীয় দিনের জবানবন্দি আজ

শেখ হাসিনার মামলায় সর্বশেষ সাক্ষীর তৃতীয় দিনের জবানবন্দি আজ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলার সাক্ষী মূল তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) মো. আলমগীর আজ (মঙ্গলবার) তৃতীয় দিনের মতো জবানবন্দি দেবেন।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এ জবানবন্দি দেবেন তিনি। ট্রাইব্যুনালে অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এর আগে, সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় দিনের জবানবন্দি পেশ করেন। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনামসহ বিভিন্ন পত্রিকা কাটিং উস্থাপন করেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত গুম, খুন হত্যা ও নির্যাতনের তথ্য তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে ঢাকার ভেতরে ৯৫ জাজার গুলিসহ দেশজুড়ে তিন লাখেরও বেশি গুলি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জব্দ তালিকার তথ্য জবানবন্দিতে উপস্থাপন করেন। ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম বলেন, রাষ্ট্রপক্ষের ৫৪তম সাক্ষী ও তদন্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীর বিপিএম এ মামলার সর্বশেষ সাক্ষী।
