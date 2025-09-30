নরসিংদীর সাবেক এমপি বুবলীর জামিন নামঞ্জুর
রাজধানীর তেজগাঁও থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও নরসিংদী পৌরসভার সাবেক মেয়র লোকমান হোসেনের স্ত্রী তামান্না নুসরাত বুবলীর জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজজামান রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মিরপুর থেকে তামান্না নুসরাত বুবলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. কায়েস আহমেদ অর্নব।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় মিছিল বের করে। তারা জনমনে ভীতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। পরে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ২৫ জনকে আটক করা হয়। আটকদের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের ব্যানার ও চারটি হাতবোমা উদ্ধার করে পুলিশ।
