বিসিবির নির্বাচনে বাধা নেই
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনে কাউন্সিলর মনোনয়ন সংক্রান্ত সভাপতি আমিনুল ইসলামের ১৮ সেপ্টেম্বরের চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ আদালত। ফলে বিসিবির নির্বাচনে আর কোনো বাধা থাকলো না।
রোববার (৫ অক্টোবর) বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন।
আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। বিসিবির পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান।
এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর চারজন কাউন্সিলর রিট করার পর হাইকোর্ট বিসিবি সভাপতির চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেন। পরে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চেম্বার আদালত ওই স্থগিতাদেশ ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহাল রাখেন এবং ৫ অক্টোবর শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন। আজ শুনানি শেষে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিতের সিদ্ধান্ত দেন চেম্বার জজ আদালত।
বিসিবির আইনজীবী জানান, এ সিদ্ধান্তে নির্বাচনে আর কোনো বাধা নেই।
এফএইচ/এসএনআর/জেআইএম