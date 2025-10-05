মানবতাবিরোধী অপরাধ: হেনরীর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়লো

মানবতাবিরোধী অপরাধ: হেনরীর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়লো
জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সাবেক এমপি জান্নাত আরা হেনরীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আগামী দুই মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
অন্য দুই আসামি হলেন শামীম তালুকদার ওরফে লাবু ও সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা আবু মুসা। একই সঙ্গে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ১৪ ডিসেম্বর দিন ঠিক করেছেন আদালত।
রোববার (৫ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
শুনানিতে তিন আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আরও দুই মাস সময়ের আবেদন করে প্রসিকিউশন। পরে আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।
এর আগে মামলার তিন আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ঘিরে সারাদেশের মতো সিরাজগঞ্জেও বিভিন্ন অপরাধ হয়। এর মধ্যে তিনজন নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আসামিদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ট্রাইব্যুনালে মামলা হয়। বর্তমানে তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন মামলায় কারাগারে।
এফএইচ/এমআইএইচএস/এমএস