করোনায় অসহায়দের খাদ্যসামগ্রী দিচ্ছেন আইনজীবী ফারাহাত জাহান

করোনায় অসহায়দের খাদ্যসামগ্রী দিচ্ছেন আইনজীবী ফারাহাত জাহান
‘মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্য’ কথাটি স্মরণ করে দরিদ্র মানুষের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন নিরন্তর এক আইনজীবী। কখনও একা, কখনওবা স্বজন বা পরিচিত কাউকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে প্রকৃত দরিদ্র-অসহায় মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তিনি।
চলমান লকডাউনে গরিব, অসহায় ও কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফারহাত জাহান শিরিন।
দুই সপ্তাহ ধরে চলা লকডাউনের মধ্যে তিনি অন্ততত ৪০০ পরিবারের মাঝে এক মাসের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন। মানবতার কল্যাণে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
গত বছর বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালীন সময়ে ১২০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছিলেন অ্যাডভোকেট ফারহাত জাহান শিরিন। এবারও কখনও নিজের গাড়ি, কখনও পিকআপ ভ্যানে রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ছুটছেন তিনি।
এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট ফারহাত জাহান বলেন, ‘গত বছর করোনা আসার পর থেকে অসহায়-কর্মহীন মানুষকে সহযোগিতা করে আসছি। এবার লকডাউনের পর থেকে আবার নতুন করে গরিব-অসহায় মানুষের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও ইফতার বিতরণ করছি।’
এই আইনজীবী আরও বলেন, ‘রমজান শুরুর পর থেকে প্রতিদিন সকাল ১০টায় বের হয়ে বিভিন্ন এলাকায় দিনমজুর, রিকশাচালকসহ অসহায় মানুষকে খুঁজে বের করে তাদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করি। বিকেল ৩টায় আবার বাসায় ফিরে যাই।’
মোহাম্মদপুর, মিরপুর, কাকরাইল, পল্টন, ফার্মগেটসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ভাসমান মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করছেন এই নারী আইনজীবী। তার দেয়া খাদ্যসামগ্রীর প্রতি প্যাকেজে রয়েছে চাল ২৫ কেজি, পোলাও চাল দুই কেজি, ছোলা দুই কেজি, রুহ আফজার একটি বোতল, পেঁয়াজ দুই কেজি, খেজুর এক কেজি, দুই কেজি তেল ও লবণ দুই কেজি।
তিনি জানান, উত্তরার দক্ষিণখান, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া এবং ঢাকার ধামরাইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে এগুলো বিতরণ করা হয়েছে।
এ কাজে আর্থিক সহায়তা করছেন তার ভাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সৈয়দ মুহাম্মাদ আব্দুল হক, আবুধাবি প্রবাসী সৈয়দ আসাদ আলী, তার ছেলে কানাডা প্রবাসী এসএম মহায়মিন আহমেদ (সাঈদ)। এছাড়া, এ কাজে সহযোগিতা করেছেন ফারহাত জাহান শিরিনের স্বামী এসএম মকবুল আহমদ।
ব্যক্তিগত প্রচার বা কোনো চাওয়া-পাওয়া থেকে নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন শিরিন। মানবতার কল্যাণে এ কাজ অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই আইনজীবী।
