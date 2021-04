মতিন খসরুর শূন্যপদ পূরণে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভা আহ্বান

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাবেক আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরুর মৃত্যুতে আইনজীবী সমিতির সভাপতির শূন্যপদ পূরণে করণীয় নির্ধারনে ‘বিশেষ সাধারণ সভা’ আহ্বান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ এপ্রিল) সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘আগামী ৪ মে দুপুর ২টায় সমিতির শহীদ শফিউর রহমান মিলনায়তনে এই বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় আইনজীবী সমিতির সদস্যবৃন্দকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।’

শূন্যপদ পূরণে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধান তুলে ধরে বিজ্ঞপ্তিতে বল হয়, ‘In the case of a casual vacancy occurring on account of the removal, resignation or death of any office bearer or other member the vacancy shall be filled within a month by election in a Special General Meeting of the Association to be held for the purpose and the manner of this election shall be decided by the meeting itself. Provided that office-bearer or other member who has submitted his resignation, shall have to carry on his duties until the vacancy caused by his resignation has been filled up.’

অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু ২০২১-২২ মেয়াদের সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ১৪ এপ্রিল ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান তিনি।

পরের দিন (১৫ এপ্রিল) সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি প্রাঙ্গণে আব্দুল মতিন খসরুর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। কঠোর লকডাউনের মধ্যে হওয়া সে জানাজায় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনসহ সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এবং বিপুল সংখ্যক আইনজীবী অংশ নেন।

জানাজা শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন খসরুর কফিনে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট বার এবং আইজীবী ও পেশাজীবীদের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এছাড়া সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির প্রয়াত এই সভাপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৫ এপ্রিল বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন।

