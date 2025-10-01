বিশ্ব নিরামিষভোজী দিবস
আমিষ নাকি নিরামিষ, কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর
সানজানা রহমান যুথী
আমিষ ও নিরামিষভোজীদের মাঝে তর্ক-বিতর্ক আমাদের সমাজে বহু পুরোনো। কারও কাছে নিরামিষ খাবার সেরা। কারও কাছে আমিষই সেরা। তবে স্বাদের কথা বাদ দিলে পুষ্টির বিবেচনায় আসলে কোনটি সেরা?
এ নিয়ে জাগো নিউজের সঙ্গে কথা বলেছেন ডায়েট কাউন্সেল অ্যান্ড লার্নিং সেন্টার নিউট্রিলার্নবিডি-এর পুষ্টিবিদ তাহিয়া হক।
- জাগো নিউজ: আমিষ আর নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসের মূল পার্থক্য কী?
তাহিয়া হক: আমিষ খাদ্যাভ্যাসে প্রাণিজ উৎসের খাবার যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসে এগুলো বাদ দিয়ে কেবল উদ্ভিজ্জ খাবার যেমন শাকসবজি, ডাল, ফলমূল, শস্যজাতীয় খাদ্য থাকে।
- জাগো নিউজ: বাংলাদেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতি অনুযায়ী কোন ধরণের খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য বেশি মানানসই বলে মনে করেন?
তাহিয়া হক: বাংলাদেশের গরম-আর্দ্র আবহাওয়া ও ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের খাদ্যাভ্যাস আসলে মিশ্র। কারণ এখানে মাছ-ডাল-ভাত-সবজি—সবকিছু থাকে। শুধু আমিষ বা শুধু নিরামিষ খুব কমই দেখা যায়, বরং দুটোর ভারসাম্যই স্বাস্থ্যকর।
- জাগো নিউজ: আমিষ খাওয়ার কী কী পুষ্টিগত সুবিধা আছে?
তাহিয়া হক: আমিষ খাবারে, বিশেষত প্রাণিজ আমিষে, উচ্চমানের প্রোটিন (এসেনশিয়াল এমাইনো এসিড), ভিটামিন বি১২, ভিটামিন বি৬, হিমি আইরোন (প্রাণিজ আমিষের লৌহ জাতীয় খনিজ), জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, রিবোফ্লাভিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়, যা শরীরের বৃদ্ধি, রক্ত তৈরী ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- জাগো নিউজ: নিরামিষভোজীরা কি কোনো ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতিতে পড়তে পারেন?
তাহিয়া হক: খাবারের বৈচিত্র সঠিকভাবে মানতে না পারলে ভিটামিন বি১২, আয়রন (হিম আয়রন নয় বলে শোষণ কম হয়), জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর ফলে অনেকেরই রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।
- জাগো নিউজ: হার্ট, ডায়াবেটিস বা কোলেস্টেরল সমস্যায় ভুগলে কোনটা বেশি উপকারী – আমিষ না নিরামিষ?
তাহিয়া হক: গবেষণায় দেখা গেছে এইসব রোগের প্রধান কারন আসলে রিফাইন কার্ব, প্রসেস খাবার, সুগার ইনটেক - এগুলার কারণে হয়ে থাকে। নিরামিষ বা প্লান্ট-বেইজড ডায়েট এসব রোগে সহায়ক হতে পারে। তবে সম্পূর্ণ আমিষ এড়িয়ে না গিয়ে মাছ ও মুরগি পরিমাণমতো খেতে হবে।
- জাগো নিউজ: প্রোটিনের সেরা উৎস হিসেবে মাংস না উদ্ভিজ্জ প্রোটিন – কোনটা কার্যকর?
তাহিয়া হক: প্রাণিজ প্রোটিনকে আমরা বলি ‘কমপ্লিট প্রোটিন’, অর্থাৎ এতে সব প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনও কার্যকর, তবে বিভিন্ন উৎস – ডাল, শস্য, বাদাম মিশিয়ে খেতে হয় যাতে পূর্ণাঙ্গ প্রোটিন পাওয়া যায়। তবে ভালো আমিষের চাহিদা পূরণ করতে প্রাণীজ আমিষ খেতেই পরামর্শ দেই।
- জাগো নিউজ: ছোট শিশু বা বয়স্কদের জন্য কোন খাদ্যাভ্যাস নিরাপদ ও সহজপাচ্য?
তাহিয়া হক: শিশু ও বয়স্কদের জন্য মিশ্র খাদ্যাভ্যাস নিরাপদ। শিশুদের বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই অবশ্যই প্রাণিজ প্রোটিন দরকার, আবার বয়স্ক অবস্থায় অনেকেই প্রোটিন হজম করতে পারেন না। তাই হালকা মাছ, ডাল, শাকসবজি তাদের হজমকে ভালো রাখে।
- জাগো নিউজ: যারা নিরামিষ খেতে চান কিন্তু পরিবারে সবাই আমিষ খায়, তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?
তাহিয়া হক: এটা আসলে কষ্ট হয়ে যায়। তবে নিজের জন্য আলাদা নিরামিষ পদ রাখা সম্ভব, প্রোটিন ঘাটতি এড়াতে ডাল, ছোলা, বাদাম, টকদই ও দুধজাতীয় খাবার নিয়মিত খেতে হবে।
- জাগো নিউজ: শহুরে ব্যস্ত জীবনে নিরামিষ ডায়েট মেনে চলা কি বাস্তবসম্মত?
তাহিয়া হক: সম্পূর্ণ নিরামিষ আসলে কঠিন, কারণ বাইরে সহজে ভেজ-প্রোটিন পাওয়া যায় না। তবে আধুনিক লাইফস্টাইলে আংশিক নিরামিষ—মানে বেশি সবজি, কম মাংস খেতে পারেন।
- জাগো নিউজ: আমিষ খেলে মোটা হয়ে যাওয়া বা কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার ধারণা কতটা সত্যি?
তাহিয়া হক: এই ধারণাটা একদমই ভুল। প্রসেস খাবার, সুগারি ফুড, ভাজা খাবার কোলেস্টেরল বাড়াতে পারে। কিন্তু মাছ, মুরগি, ডিম সেদ্ধ বা দুধজাত খাবার পরিমিত খেলে এমন ঝুঁকি থাকে না।
- জাগো নিউজ: তাহলে নিরামিষ মানেই কি সবসময় স্বাস্থ্যকর?
তাহিয়া হক: না। নিরামিষ ভাজাপোড়া, প্রসেসড খাবার বা অতিরিক্ত ভাতও অনিরাপদ। স্বাস্থ্যকর নিরামিষ মানে প্রচুর সবজি, ফল, ডাল ও গোটাশস্য।
- জাগো নিউজ: আমিষ কম খেলেই কি শরীর সুস্থ থাকবে?
তাহিয়া হক: আমি বলবো আমিষ না খেলেই আপনি অসুস্থ হবেন। শুধু কমানোই সমাধান নয়। ভারসাম্য জরুরি। সঠিক পরিমাণে সবজি, ডাল, মাছ, ডিম, মাংস—সব মিলিয়েই সুস্থতা আসে।
- জাগো নিউজ: আমিষ ও নিরামিষের মধ্যে ভারসাম্য রেখে কীভাবে ডায়েট সাজানো যেতে পারে?
তাহিয়া হক: ‘প্লেট মডেল’ অনুসারে—অর্ধেক প্লেটে সবজি ও সালাদ, এক-চতুর্থাংশে ভাত বা রুটি, বাকি এক-চতুর্থাংশে মাংস, মাছ, মুরগি বা ডালের যেকোনো একটি। এভাবে আমিষ ও নিরামিষের ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।
- জাগো নিউজ: বাংলাদেশে সহজলভ্য খাবার দিয়ে কীভাবে নিরামিষভোজীর পুষ্টি পূরণ সম্ভব?
তাহিয়া হক: ডাল, মসুর, ছোলা, তিল, বাদাম, দুধ ও দই—এসব সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য। প্রতিদিনের খাবারে বিভিন্ন শাক রাখলে কিছুটা হলেও ভিটামিন মিনারেলস এর চাহিদা পূরণ করা যায়। পালংশাক ও কচুশাক আয়রনের ভালো উৎস।
- জাগো নিউজ: পুষ্টিবিদ হিসেবে আপনি আমাদের পাঠকদের কী পরামর্শ দেবেন – আমিষ না নিরামিষ, নাকি মিশ্র ডায়েট?
তাহিয়া হক: অবশ্যই আমি বলবো মিশ্র ডায়েট। শাক-সবজির আঁশ ও ভিটামিন, আবার মাছ-মাংসের আমিষ ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, দুটোই দরকার।
এএমপি/জিকেএস